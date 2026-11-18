Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini gözlemlemek ve kayıt altına almak amacıyla ilçenin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Özergene'nin kurduğu fotokapanlardan birine ise bölgedeki yalağı bulan bir ayı yansıdı. Ormanlık alandaki suyla dolu yalağın içerisine giren ayının, suyun içinde uzanarak keyif yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.