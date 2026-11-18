Süt ve süt ürünleri ihracatında uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için üretim kalitesi ve teknolojik altyapı yatırımları önem kazanıyor. Ürün standardının korunması ve üretim süreçlerinin kontrollü yürütülmesi, ihracat pazarlarında kalıcı olmanın temel unsurları arasında yer alıyor.

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatındaki potansiyelinin değerlendirilmesinde üretim teknolojileri ve kalite standardizasyonunun önemli rol oynadığını belirtti. Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren gıda üreticilerinin ürün kalitesini her üretim aşamasında aynı seviyede tutması gerektiğine dikkat çeken Tecelli, süt işleme tesislerinin teknolojik altyapısının bu süreçte belirleyici olduğunu kaydetti. Peynir, yoğurt ve diğer süt ürünlerinin üretiminde sıcaklık, süre, karıştırma ve hijyen şartlarının kontrollü şekilde yönetilmesinin önemine değinen Tecelli, üretim süreçlerinin standartlaştırılmasının hem ürün kalitesinin korunmasına hem de ihracat pazarlarında güven oluşturulmasına katkı sağladığını aktardı. Modern makine sistemlerine yönelik yatırımların yalnızca üretim kapasitesini artırmakla sınırlı kalmadığını belirten Tecelli, bu yatırımların ürün kalitesinin sürdürülebilir hale getirilmesinde de etkili olduğunu ifade etti.