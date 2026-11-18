Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 45 projesini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Öğrenci toplulukları ve alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan projelerin 8'i stant, 34'ü ortak dijital ekran sunumu ve 3'ü panel olarak tanıtıldı.

Akademisyenlerce yürütülen 20 projede, tarımsal ve endüstriyel atıklardan ısı malzemesi geliştirilmesi, yıkılan yapılardan çıkan betonun kent altyapısında yeniden kullanılması ve kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi gibi konular ele alındı.

Öğrenci toplulukları ise enerji, döngüsel ekonomi, iklim uyumu, kampüs enerji yönetimi, kentsel ısı adalarının haritalanması ve su ekosisteminin izlenmesi gibi çalışmaları uluslararası katılımcılara sundu.

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Türkiye-Azerbaycan işbirliği ile yürütülen "Bio-Rem Pilot" projesi ile biyokömür ve kompostun toprak iyileştirilmesinde kullanımı üniversite ekibi tarafından aktarılırken, panellerde gençlik ve gönüllülük, yeşil girişimcilik ve iklim uyumu gibi konular paylaşıldı.

- "İklim sorunu, ülkelerin tek başına çözebileceği sorun alanı değildir"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AA muhabirine, COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin ülke açısından uluslararası düzeyde önemli sorumluluk ve fırsat alanı olduğunu söyledi.

"Ülkelerin sınırı olabilir ama iklimin sınırı yoktur. Bu yönüyle iklim sorunu, ülkelerin tek başına çözebileceği sorun alanı değildir." diyen Al, bilimsel bilginin rehberliğinde uluslararası dayanışma ruhuyla hareket etme iradesinin gerektiğini, Türkiye'nin organizasyona ev sahipliği yapmasının küresel iklim politikalarının şekillenmesine daha fazla katkı sunmasına imkan sağladığını belirtti.

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Üniversite olarak iklim değişikliğini bilim, teknoloji, ekonomi, toplumsal kalkınma ve gelecek nesillerin yaşam hakkı açısından ele aldıklarını vurgulayan Al, şöyle devam etti:

"Üniversiteleri bu dönüşümün bilimsel öncüsü ve çözüm ortağı olarak kabul ediyoruz. Bilimsel sorumluluğumuzun gereği olarak, özellikle iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere sürdürülebilir şehirler, çevre bilinci, gençlerin sürece katılımı, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, sanayi-üniversite işbirliği ve sürdürülebilir üretim gibi konulara önem veriyoruz. Bu kapsamda iklim değişikliğine yönelik bilimsel araştırmalar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir ve dirençli şehirler, yeşil üretim ve döngüsel ekonomi üniversitemizin öncelikli çalışma alanları arasında yer almalıdır."

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- "COP31'de bir fabrikatörden iş teklifi aldık"

SİBERAY Öğrenci Topluluğu Başkanı Mehmet Çağatay Bozdoğan, topluluk olarak COP31'de sundukları 2 projeden birinin, fabrikaların ve elektrik üretim tesislerinin siber güvenliği hakkında olduğunu söyledi.

Proje kapsamında fabrikalara yapılan siber saldırıların önlenmesine yönelik sistem geliştirdiklerine değinen Bozdoğan, "Bu sistem şu anda prototip aşamasında, laboratuvar testlerini yapıyoruz. Amacımız projeyi daha da ilerletip fabrikalarla işbirlikleri kurup bunları geliştirmek, uygulamaya geçirmek. COP31'de bir fabrikatörden iş teklifi aldık, projemizi yapmak istedi. İletişim kuracağız, maliyetini hesaplayıp beraber yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

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Bozdoğan, iklim destek ağıyla ilgili ikinci projede ise iklim felaketlerinden zarar gören vatandaşlara psikososyal, sosyal hizmet ve hukuk alanında destek oluşturduklarını aktardı.

Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Topluluğundan (TechDev) Ayşe Zeynep Turan, COP31'de yurt içi ve dışından gelen katılımcılara projeleri tanıtmanın, bağlantı kurmanın ve fikir alışverişi yapmanın heyecan verici olduğunu dile getirerek, bu deneyimin projeleri geliştirme noktasında önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Biyoteknoloji ve İnovasyon Öğrenci Topluluğu Başkanı Özlem Tuana Demirci de üniversiteyi COP31'de multidisipliner projeleriyle temsil ettiklerini, orada yeni bağlantılar kurduklarını kaydetti.