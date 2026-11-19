Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine gelen İ.D. (39), iddiaya göre borç meselesi nedeniyle işletme sahipleri B.K. (29) ve kardeşi Merve K'ye (19) av tüfeğiyle ateş etti. B.K. iki bacağından, kardeşi ise sol bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Merve K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince evinin önünde suç aleti tüfekle yakalandı.

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İşletmenin eski ortağı olduğu öğrenilen İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.