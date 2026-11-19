"Bir Film Bir Söyleşi" programı kapsamında yarın, Adapazarı Kültür Merkezi'nde "Ceylin" filminin gösterimi yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Ceylin" filmi beyaz perdeye yansıtılacak.

Ritmik ezgiler ile müzikal uyumun öne çıktığı performansta nostalji yaşayan dinleyiciler, hareketli melodilerle ise coşkulu vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vefa Musiki Topluluğu, Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler ve sevilen şarkıları Adapazarı Kültür Merkezi'nde seslendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Şarkılar ve Türkülerin Dilinde" konseri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

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