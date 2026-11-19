UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde "Yorgancı Dede" olarak tanınan Selahattin Dayal, askerliğinde yastık ve yorgan dikerek başladığı mesleğini 93 yaşında olmasına rağmen devam ettiriyor.

Vatani görevini yaptığı 1955 yılında askeri hastanede yastık ve yorganları diken Dayal, terhis olmasının ardından bu mesleğe yönelerek bir ustanın yanında çıraklık yaptı.

Zamanla işinde ustalaşarak memleketi Artvin'de iş hayatına atılan Dayal, ailecek yerleştikleri Sapanca ilçesinde 1963 yılında dükkan açtı. Mesleğe adım attığı günden bu yana iğne ve ipliğini elinden düşürmeyen Dayal, 93 yaşında olmasına rağmen gözlük kullanmadan iğneyi ipliğe geçiriyor.

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El emeği yorganlar diken Dayal, 70 yıllık serüvenini 52 yaşındaki oğlu Celal Dayal ile 25 metrekarelik dükkanında sürdürüyor.

- "Ömür biter yorgancılık bitmez"

Dört çocuk ve 11 torun sahibi Selahattin Dayal, AA muhabirine, 1955'te hiçbir bilgisi yokken Ankara'da askeri hastanede yastık ve yorgan diktiğini, burada 7 ay çalıştığını söyledi.

Askerliğini tamamlamasının ardından memleketi Artvin'de bir ustanın yanına giderek işi iyice öğrendiğini anlatan Dayal, 1 yılın ardından ustasının iznini ve duasını alarak iş hayatına başladığını belirtti.

Dayal, daha sonra ailecek yerleştikleri Sapanca'da yorgancı dükkanı açtığına değinerek, yokluk içinde binbir zahmetle işletmeye başladığı iş yerinde 64 yıldır hizmet verdiğini dile getirdi.

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Yaptığı işten zevk aldığını dile getiren Dayal, "Yatağa düşene kadar devam edeceğim. Sapanca'da yorgan dikmediğim ev yok. İstanbul, Konya, Arabistan'a yorgan gönderiyorum. Bugüne kadar hiçbir şikayet olmadı, şikayetlik iş yapmam da. Bir tane hileli ip kullanmam. Hiçbir müşterim benden ağlamadı şimdiye kadar." dedi.

- "Bu işi yapmasam elim ayağım kesilir, gözlerim görmez"

Dayal, genellikle yün yorgan diktiğini aktararak, "Hep elde çalışıyorum, makine kullanmadım. Yorgancılığın inceliği; malı düzgün dik ve teslim et. Küçük yastıklar yapıp bebeklere dağıtırım. Çocuklar benim yastıklarımda büyüyor. Yorgancılık işi bitmez, ömür biter yorgancılık bitmez." diye konuştu.

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Yorgan dikerken yorulmadığını, aksine kendisini iyi hissettiğini söyleyen Dayal, her sabah saat 06.00'da kalktığını ve 08.00-18.00 saatleri arasında dükkanda durduğunu kaydetti.

Sapanca'da kendisini "Yorgancı Dede" olarak tanıdıklarını belirten Dayal, "Bu işi yapmasam elim ayağım kesilir, gözlerim görmez. Ölüm bekliyor, çocuğum dükkanda yalnız kalacak ona üzülüyorum. Bu işten zevk alıyorum. Yaptığım yorgan kolay kolay bozulmaz, 30 yıllık yorganı çıkarırım hala aynı şekildedir." ifadesini kullandı.

Oğlu Celal Dayal da çocukluğunun dükkanda geçtiğini, babasıyla arasının her zaman çok iyi olduğunu dile getirdi.

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Mesleği bırakmayan babasına yardım etmek için 2012'de dükkanda çalışmaya başladığını söyleyen Dayal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Severek yapıyorum. Müşterilerimizden çok güzel dönüşler oluyor. İnsanlar artık geri dönüşe hasret. Silikon yorgan kullanmak istemiyorlar, biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Babamızı Allah başımızdan eksik etmesin. Bize ahlaklı, efendi, tartıda mizanda eksik davranmamayı öğretti. Babamızın yetiştirdiği gibi düzenli olmaya çalıştık. Bu mesleği de devam ettiriyorum. Birçok yerden ziyarete ve yorgan almaya geliyorlar. Yurt dışına da gönderiyoruz. Kumaşı makinede ben dikiyorum. Gerisi hep el emeği."