SAKARYA'nın Hendek ilçesinde İ.D., para meselesi yüzünden eski ortağı Bilal Kırcalı'yı (29) av tüfeğiyle ağır yaraladı, kardeşi Merve Kırcalı'yı da (19) öldürdü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. Şeker satılan işletmenin eski ortağı İ.D. (39), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu işletmenin ortakları Bilal Kırcalı ve kardeşi Merve Kırcalı'ya av tüfeğiyle ateş etti. Saldırıda Bilal Kırcalı iki bacağından, Merve Kırcalı ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan kardeşler, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Merve Kırcalı, kurtarılamadı. Ağır yaralanan ağabeyi Bilal Kırcalı'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Saldırının ardından şüpheli İ.D., evinin önünde ruhsatlı av tüfeğiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.