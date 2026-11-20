Sakarya'nın yüksek kesimlerinde fındık mesaisi devam ediyor
Sakarya'nın Hendek ilçesinde hava ve arazi şartlarından dolayı tarlada kalan fındıkların hasadına devam ediliyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde hava ve arazi şartlarından dolayı tarlada kalan fındıkların hasadına devam ediliyor.
Hendek'in yüksek kesimlerindeki fındık tarlalarında, zor arazi şartlarında fındık hasadı devam ediyor. Yağışlardan kaynaklanan gecikme nedeniyle daldaki fındıkların bir kısmı toprağa düşerek yaprakların arasına karıştı. İşçilerin zorlu arazideki hasat mesaisi devam ederken, bir işçinin "Fındık hep yerlerde, kar beyazı bunlar. Fındıkta bir şey yok, taş gibi duruyor" diyerek ürünleri gösterdiği anlar kameraya yansıdı.
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