Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinlikleri düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde 3 yıldır İsrail'in saldırıları ve ablukası altında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklara yönelik ihlallere dikkat çekmek amacıyla Adapazarı ilçesindeki Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği binası önünde düzenlenen programa, çocuklar, aileler ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar katıldı.

Çocuklar adına açıklamada bulunan 11 yaşındaki Ömer Ensar Sert, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne dikkati çekerek, tüm çocukların eşit şartlara sahip olduğunu ifade etti.

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Gazze'deki çocukların bu haklardan mahrum kaldığını belirten Sert, "Ne yazık ki Gazze'de yaşayan çocuklar bu haklara sahip değildir. Onlar okula gitmek yerine yıkılan evlerinin ve okullarının arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze'deki çocuklara duyarsız kalmamak dini değerlerin bir gereğidir. Biz çocuklar için savaş istemiyoruz, korkmadan uyumak, okula gitmek, arkadaşlarımızla oynamak ve hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından alanda bulunan çocuklar, Filistin bayrağını temsilen gökyüzüne siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renkte balonlar bıraktı.

İHH tarafından Gazze'de bir sokak ve dersliğin canlandırıldığı alanda ise çocuklara Gazze'de yaşanan dram anlatıldı.

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- Kocaeli

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen yürüyüş, cuma namazının ardından Fevziye Camisi önünden başladı. Aralarında çocukların da olduğu katılımcılar, yürüyüş boyunca ellerinde "Özgür Filistin" ve "Filistin'deki çocukları unutma" yazılı dövizler taşıdı.

Sabri Yalım Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından basın açıklamasını okuyan 11 yaşındaki Harun Esat Göğebakan, Gazzeli çocukların, yalnızca Gazzeli oldukları için yıllardır bombaların hedefi olduğunu söyledi.

İsrail’in saldırıları yüzünden Gazze’deki çocukların evlerinin yıkıldığını, en sevdiklerini kaybettiklerini belirten Göğebakan, bu saldırıların sadece binaları değil çocukların hayallerini de yıktığını dile getirdi.

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Göğebakan, İsrail’in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuğun şehit olduğunu ifade ederek, "22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti ama pek çoğu, annesinin kucağında, uyuduğu yatağında ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu." diye konuştu.

Şu an Gazze’de hayatta kalmaya çalışan diğer çocukların ise çok üşüdüğünü ve çok acıktığını söyleyen Göğebakan, "İçmek için temiz bir yudum su, yemek için bir parça ekmek bile bulamıyorlar. Bizler onlara yiyecek, ilaç ve oyuncak göndermek istiyoruz ama İsrail yardımları sınır kapılarında bekleterek onlara yeterince ulaşmasına izin vermiyor. Bir parça ekmeğin ve temiz suyun bile engellenmesi hangi vicdana sığar?" ifadelerini kullandı.

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Göğebakan, altyapının İsrail saldırıları sonucu yerle bir olduğu Gazze'de 70 bin çadırı son yaşanan selde su bastığını anlatarak, "Arkadaşlarımız soğuk havada sırılsıklam ve çaresiz kaldı. Şu an bir barınma yerine, kıyafetlere, battaniyeye, temiz suya ve gıdaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.

- Karabük

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve yetişkinler, ellerinde çeşitli hakların yazdığı pankart ve dövizlerle yürüdü.

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Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte "Artık yeter! Savaşlar olmasın çocuklar ölmesin" yazılı pankart açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, çocukların haklarına dikkat çekmek, onların sesi olmak ve her çocuğun eşit, güvenli ve mutlu bir geleceğe sahip olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların sevgiyle büyümeyi, eğitim almayı, korunmayı, kendilerini özgürce ifade edebilmeyi ve hayallerini gerçekleştirebilmeyi hak ettiğini belirten Çift, "Unutmamalıyız ki çocuk hakları yalnızca bir günün konusu değil, her gün korumamız ve yaşatmamız gereken ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

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Çocuk Hakları Komitesi Kız Temsilcisi Belinay Özbay da daha yaşanabilir ve sürdürülebilir dünya için güçlü adımlar attıklarını dile getirerek, "Ne yazık ki dünyanın başka bir köşesinde çocuklar en temel ve kutsal hakları olan yaşama hakkından mahrum kalmaktadır. Filistin'de yaşanan insanlık dramında ve katliamlarda masum çocuklar okullarını, evlerini ve yaşamlarını kaybetmektedir. Bizler ülkemizde iklim krizine karşı çocukların geleceğini korumak için el birliğiyle mücadele ederken, Filistin'deki akranlarımızın da bir an önce barışa, güvenliğe ve temel yaşam haklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Eren, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çalış ve çocuklar katıldı.