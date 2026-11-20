Sakarya’nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında farklı araçlarda, menşei belirsiz ve uygunsuz şartlarda taşınan tonlarca gıda ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili sorumlulara toplam 613 bin 485 TL idari para cezası kesildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerince Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durdurulan farklı araçlarda yapılan kontrollerde, halk sağlığını tehdit eden çok miktarda gıda ürünü tespit edildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde; menşei belirsiz ve muhafaza şartlarına uygun olmadığı belirlenen bin 192 kilogram peynir ve 580 litre süt ile yine menşei belirsiz, damga ve etiketi bulunmayan 4 bin 731 kilogram sakatat ürününün sevkiyatının yapıldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen toplam 5 ton 923 kilogram katı gıda ve 580 litre süt, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca sorumlulara toplam 613 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.