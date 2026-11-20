Adana'nın Çukurova ilçesinde çadır kentte yaşayan 14 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Ceylin'in okula gitme hayalini ve yaşadığı zorlukları anlatan "Ceylin" filminin özel gösterimi Sakarya'da gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterimin ardından Doğuşcan Göker'in moderatörlüğünde yönetmen Tufan Şimşekcan'ın katılımıyla söyleşi yapıldı.

Yönetmen ve senarist Şimşekcan, AA muhabirine, 2023 yılının başlarında ilk uzun metrajlı filmi olan "Ceylin"i çektiklerini ve filmin açılışının Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleştiğini söyledi.

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Filmin prömiyerinin Uluslararası Hindistan Film Festivali'nde (IFFI Goa) yapıldığını, Türkiye'de ve dünyada birçok festivalde yol aldığını ve sinemada vizyona girerek izleyiciyle buluştuğunu anlatan Şimşekcan, "Çukurova'da Orhan Kemal ve Yaşar Kemal'in zamanında yazdığı hikayelerden esinlendim. Mevsimlik tarım işçisi kız çocuğunun erken yaşta ve zorla evlendirilmesini anlatan bir hikaye, aynı zamanda çocukların okula gidememelerinin anlatımları var." dedi.

Şimşekcan, yıllar önce "Bereketli Topraklar" filmi ve romanının kendisine kaynak olduğunu dile getirerek, o zamandan itibaren sıkıntılı giden mevzuların nasıl düzelebileceği konusunda bir film yapmak üzere yola çıktıklarını ve "Ceylin"in umut dolu ve umutla biten hikayesinin bu ilhamla oluştuğunu kaydetti.

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Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Hindistan ve Avrupa'nın birçok kentinde izleyiciyle buluştuklarını kaydeden Şimşekcan, şöyle konuştu:

"Genel olarak 'Biz ne yapabiliriz, bu farkındalığı daha nasıl ortaya çıkarabiliriz, elimizden ne gelebilir?' diye tepkiler aldık. Böyle bir hissiyatı izleyicilerle buluşturma şansımız oldu ve izleyicilerde farkındalık da oluşturdu. Kendi konforlu yaşamımızda böyle sıkıntılı süreçler yaşayan aileler, çocuklar.. Bir yandan da 'eğitim süreçlerini nasıl tamamlamalı?' diye düşünceye doğru bir şekilde yol aldılar."

Sakarya'da "Ceylin"in izleyiciyle buluşmasının kendisi için kıvanç kaynağı olduğunu ifade eden Şimşekcan, kentin kültür yapısına hakim olduğunu ve burada filmin hikayesiyle temas kurmasının kendisini heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi.