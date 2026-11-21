Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 09:35 Güncelleme:
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Taraklı-Göynük kara yolunda S.A. idaresindeki 54 KG 350 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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