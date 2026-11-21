Sakarya'da sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Adapazarı, Erenler ve Arifiye ilçelerindeki operasyonlarda M.T. (49), S.A. (36), T.P. (45), S.Z. (40), S.Y. (44) ve E.M. (42) gözaltına alındı. Aramalarda, toplam 25,87 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza ve 0,48 gram esrar ele geçirildi.

Farklı suçlardan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Adliyeye sevk edilen M.T. ve S.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. T.P. ve S.Y. adli kontrol şartıyla, E.M. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.