Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü güzergahta ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesimi Yeni Mahalle mevkisinde yolcu otobüsleri, minibüs, panelvan ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza oldu.

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