GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde zincirleme kazada 14 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesimi Yeni Mahalle mevkisinde 2 yolcu otobüsü, minibüs, panelvan ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada 14 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü güzergahta ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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