Sakarya'nın tarihi Uzun Çarşı'sında bulunan kafede sergilenen ve büyük bir kısmı çalışır durumda olan antika değerindeki eşyalar, ziyaretçilerini çocukluk ve gençlik yıllarına götürüyor.

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren kafede; tüplü televizyon, eski bir fön makinesi, plakçalar, ankesörlü telefon, 120 yıllık kömürlü ütü, eski çay ve kahve takımları ile bakır tabaklar gibi çok sayıda nostaljik eşya sergileniyor. Büyük bir kısmı halen çalışır durumda olan eşyaları gören vatandaşlar, mekan içerisinde hem hayretlerini gizleyemiyor hem de geçmişe dair hatıralarını tazeliyor. Ziyaretçiler, geçmişin izlerini taşıyan objeler arasında vakit geçirirken, kafenin konsepti özellikle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

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"En eski eşya 120 yıllık kömürlü ütü"

Mekanın kuruluş hikayesini ve müşterilerin tepkilerini anlatan İşletme Müdürü Yusuf Köroğlu, "Bu işletme yaklaşık 4 yıldır bizde ama bu haliyle tam bir senedir bu şekilde. Eşyaların büyük bir kısmı işletme sahibinin kendi annesinin ya da annesinin bir yakınının eşyaları. Avizeler kendi avizeleri. Madalyamız var, bir müşterimiz getirdi. Bu konsepte çok yakışacağını düşünmüş. Ona da annesinin annesine Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi vermiş. Onu da burada sergiliyoruz. Bir kömürlü ütümüz var, bize söylenen 120 yıllık olduğu. İçini açıp sıcak kömür koyuyorsunuz. Hepsi çalışıyor. İnsanlar burada gelip eski atari oyunlarını oynayabiliyorlar" dedi.

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"Gözlerinden akan yaşa biz şahit olduk"

Ziyaretçilerden birinin yaşadığı duygusal anı paylaşan Köroğlu, "70 yaşlarında bir teyzemiz geldi. Onu üst kata çıkarttık. Bu atmosferi görünce duygulanmasına ve gözlerinden akan yaşa biz şahit olduk. 2 gün sonra kapının önüne bir araç geldi. Yaklaşık 5060 santimetre yüksekliğinde merdaneli çamaşır makinesi getirdiler. Arkasından o teyzemiz geldi. 'Bu benim kendi makinem, aldım hiç kullanmadım. Yıllardan beri saklıyordum, size hediye etmek istiyorum' dedi. Zaten şu anda bulunduğumuz çarşının kendisi çok eski bir çarşı. Benim yanımdaki Orta Cami, 1700'lü yıllarda ibadete açılmış. Onun çaprazında şu an fırın olarak faaliyet gösteren dükkanın önceden kilise olduğu söyleniyor. Müşteri kitlesi olarak, bizle yaşıtlar var, annemizin yaşında olanlar var. Özellikle bizim yaş grubumuzdaki insanlar burayı gördükten sonra kendi çocuklarını da buraya getiriyor. Getirdikleri zaman 'bizim çocukluğumuzda bunlar vardı' muhabbetlerine biz de kulak misafiri oluyoruz. Geçmişini bilmeyen insan geleceğini tayin edemez. Müşterilerimize bunu aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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"İyileşmek ve terapi için buraya uğruyoruz"

Kafeye gelerek nostaljik eşyaları inceleyen 50 yaşındaki Mehmet Özdemir ise mekanın kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü belirterek, "Bizim jenerasyonumuza çocukluğunu ya da gençliğini hatırlatan görseller ve objeler. Bizleri çocukluğumuza götüren görseller. Çocukluğumuzda sokakta oynadığımız oyunları hatırlıyoruz. Eve döndüğümüzdeki çamurlu ellerimizi, ıslak kıyafetlerimizi, annemizin süpürge ile kovaladığını hatırlatıyor. Çocukluğumuzu, çocukluk hatıralarımızı ve bizlere ebeveynlerimizi hatırlatıyor. Bir soru vardı, eskiden mi iyiydik, eskiler mi iyiydi diye. Bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu konu bakan kişinin gözüyle alakalı ancak sanki eskiden daha iyiydik gibi geliyor bana. İyileşmek için ve terapi için buraya uğruyoruz. Bugün her birisi bir süs eşyası olarak var ama aslında temel ihtiyaçlardı. Bu yönüyle, bizim jenerasyonumuz yaşadığı gençliği ya da çocukluğu görmeye, bizden küçük olanlar da eskiden nasıl yaşandığını görmeye buraya çokça ziyarete geliyorlar" şeklinde konuştu.