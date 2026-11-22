Geceyi gündüze çeviren yıldırım çarpması güvenlik kamerasına yansıdı Besi çiftliğine düşen yıldırım kamerada
Sakarya'nın genelinde geçtiğimiz gün etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağış sırasında bir besi çiftliğinin önünde bulunan ağaca yıldırım düştü. O anlar, çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sakarya'nın genelinde geçtiğimiz gün etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağış sırasında bir besi çiftliğinin önünde bulunan ağaca yıldırım düştü. O anlar, çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaali ilçesine bağlı Alandere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgede etkisini gösteren yağışlı hava sırasında mahallede faaliyet gösteren bir besi çiftliğinin hemen önünde yer alan ağaca yıldırım isabet etti. Düşen yıldırım geceyi anlık olarak aydınlatırken, yıldırımın düştüğü anlar ise çiftliğin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; yıldırımın büyük bir ışık parıltısıyla ağaca isabet ettiği ve çevreyi aydınlattığı anlar net bir şekilde görüldü.
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