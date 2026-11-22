Kaynarca ilçesine bağlı Sabırlı Mahallesi’nde gün içerisinde sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran dolu nedeniyle mahallede zemin ve ekili alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Dolu yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte ilçede güneş yeniden yüzünü gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı ise güzel manzaralar ortaya çıkardı. Dolu yağışı ve gökkuşağı, vatandaş kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.