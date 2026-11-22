SAKARYA’da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapı ve iskelelerin kaldırılması için çalışmaların ikinci etabı 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak. İlk etapta 89 kaçak iskele ve üzerindeki yapılar kaldırılmıştı. İkinci etap çalışmaları Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi’ne kadar ilerleyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nün doğal yapısının korunması amacıyla göl kıyısındaki kaçak yapı ve iskelelerin kaldırılması çalışmalarında ikinci etaba geçiyor.

Gölün su kalitesini ve ekolojik dengesini korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ikinci etap için belirlenen bölgelerde 23 Kasım Pazartesi sabahı itibarıyla sahaya inilerek kaçak yapıların kaldırılmasına başlanacak.

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İLK ETAPTA 89 YAPI KALDIRILDI

Sapanca Gölü havzasının korunmasına yönelik çalışmaların ilk etabında, göl kıyısında bulunan ve doğal yapıyı tehdit eden 89 kaçak iskele ve üzerindeki yapılar kaldırılmıştı.

TEBLİGATLARA RAĞMEN KALDIRILMAYAN YAPILAR SÖKÜLECEK

İkinci etap kapsamında tespit edilen kaçak yapıların maliklerine, tahliye ve kaldırma işlemleri için gerekli resmî tebligatlar gönderildi. Tanınan yasal sürenin dolmasının ardından, tebligatlara rağmen kaldırılmayan yapıların söküm işlemleri için harekete geçilecek.

ÇALIŞMALAR YUKARIDEREKÖY’E KADAR UZANACAK

23 Kasım Pazartesi günü başlayacak ikinci etap çalışmalarının Serdivan ilçesine bağlı Yukarıdereköy Mahallesi’ne kadar ilerlemesi planlanıyor. Çalışmalarla Sapanca Gölü havzasının kaçak yapı ve iskelelerden arındırılarak doğal görünümüne kavuşturulması hedefleniyor.