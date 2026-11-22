Bazı vatandaşlar, doludan etkilenmemesi için araçlarını kapalı alanlara park etti.

Müezzinler, Eğrioğlu, Akbaşlı ve Taşoluk mevkilerinde etkisini gösteren dolu, tarlaları, yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan dolu, tarlaları ve yolları beyaza bürüdü.

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