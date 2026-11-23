Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pamukova ilçesi D650 karayolunun BilecikPamukova istikametinde, Mekece Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. idaresindeki 42 BFA 082 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, önce refüje, ardından trafik ışıklarında bekleyen M.Ö. yönetimindeki 11 ABM 289 plakalı hafif ticari araca çarparak üzerine devrildi. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tırın altında kalmaktan son anda kurtulurken, araçta bulunan sürücü M.Ö. ile 12 yaşındaki E.Ö. yaralandı. Kazanın ardından tırın taşıdığı temizlik malzemeleri ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik jandarması, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan malzemelerin temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın kontrolü kaybetmiş şekilde hızla refüje çarptığı ve refüjde yavaşlayamadan kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın üzerine devrildiği anlar yer alıyor.