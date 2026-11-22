TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 13. haftasında oynanan SakaryasporSerikspor maçının ardından Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 40 mağlup etti. Takımın başına 2 gün önce geçen yeni teknik adam Ercüment Coşkundere, maç sonrasında galibiyeti değerlendirdi.

"Bana çok güzel bir 'hoş geldiniz' yaptılar"

Galibiyeti değerlendiren Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercüment Coşkundere, "Geçen hafta kazanan bir takımdık. Kadroya dokunmadık. Bir kaç oyun planıyla ilgili konuştuğumuz şeyler oldu. Ben Ümit hocaya da teşekkür ederim. Takımı bu noktaya getirmiş. Futbolun içinde bunlar var. Bizde bunların üstüne inşallah katkı yapıp sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bugün grubumuzda üstümüzde bulunan iki takımda kaybetti. Biz ikinci olduk. Dolayısı ile bu bizi daha iştahlı yapıyor. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bana çok güzel bir 'hoş geldiniz' yaptılar. Hoş bulduk. İnşallah sezon sonunda hep beraber şampiyonluk kupasını kaldırırız" dedi.