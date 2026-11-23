Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın ardından motosiklet ve sürücüsü yola düşerken, otomobil ise metrelerce ilerledikten sonra kaldırıma çıkarak durdu.

Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde seyir halinde olan T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil, Selanik Caddesi'nden yola çıkmakta olan Zeynep Asan (30) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

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