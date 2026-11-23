İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Asan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Merve K. ve otomobil sürücüsü Talha Y. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Talha Y. yönetimindeki 54 HS 242 plakalı otomobil, caddeye çıkan Zeynep Asan yönetimindeki 54 ALG 319 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Zeynep Asan ve arkasında oturan arkadaşı Merve K. yola savrularak, sürüklendi. Otomobil de aydınlatma direğine çarptı.

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