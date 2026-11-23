Sakarya'nın Karasu ilçesinde 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü kadın, kafede kahve içtikten dakikalar sonra karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Karasu sahil yolu Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 32 Evler istikametinden Akkum yönüne seyir halinde olan T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı Mercedes marka otomobil, ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen Zeynep Asan'ın (30) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise kaza noktasından yaklaşık 90 metre ileride yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Zeynep Asan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir zincir markette çalıştığı öğrenilen Asan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki kadın, Karasu Merkez Camii'nde bugün öğle ezanı sonrasında kılınacak olan cenaze namazının ardından Tuzla Mahalle Mezarlığın'a defnedilecek.