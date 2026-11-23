Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Doğu Karadeniz Caddesi'nde, 22 Kasım'da T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil ile Selanik Caddesi'nden yola çıkan Zeynep Asan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yola çıkan motosiklet ile caddede seyreden otomobilin çarpışması yer alıyor.
Öte yandan, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü T.Y. hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Karasu'da Doğu Karadeniz Caddesi'nde T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil ile Selanik Caddesi'nden yola çıkan Zeynep Asan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpışmış, Asan kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Asan'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan namazın ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda defnedilmişti.
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