Sakarya ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'da Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'ndeki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenlerle ilgili hazırladığı kısa film gösterildi.

Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yeni neslin yetiştirilmesinde öğretmenlerin önemli yeri olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı gelecek yüzyıllara taşıyacak nesil bunlar olacaktır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğretmenlerin, Türkiye'nin geleceğini inşa eden medeniyet kılavuzları olduğunu söyledi.

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Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Rukiye Kara ve emekli öğretmen Mithat Şahin de günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi, adaylığı kalkan genç öğretmenler için ise yemin töreni düzenlendi.

Daha sonra Adapazarı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzikal ve tiyatro oyunu sergilendi.

Ardından protokol üyeleri, Sakarya'da bulunan okulların eski fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Keskin ve beraberindekiler, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki programda, "Öğretmenin İzinde" temalı sergi gezildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, emekli öğretmenlere "hizmet şeref belgeleri" takdim edildi. Program, müzikli oyunun ardından sona erdi.

- Karabük

Karabük'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

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Demir Çelik İlkokulu önünden başlayan kortej, Yenişehir Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Burada İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Rakıp Karaş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki program öncesinde, fuaye alanında Demir Çelik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan "Öğretmenler Günü" temalı sergi izlenime sunuldu.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Vali Oktay Çağatay tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

Programda, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri de verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Demir Çelik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Köklerden Geleceğe Anadolu Pınarları" adlı sahne gösterisi ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

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Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Koray Yalınkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kent Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, MHP İl Başkanı Enes Emengen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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- Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

- Düzce

Düzce'de Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtpark Meydanı'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ise Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı müzikal tiyatro sahnelendi.

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Adaylığı kalkan genç öğretmenlerin yemin töreninden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Programın sonunda şiir ve komposizyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri verildi.