Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren İhlas Kuzuluk Termal Otel, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası almaya hak kazandı. 22 Ekim 2023'te verilen sertifikanın geçerliliği, yapılan güncellemelerle 2028 yılına kadar uzatıldı.

Kuzuluk Orta Mahallesi'nde hizmet veren tesis, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterleri doğrultusunda yürütülen program kapsamında değerlendirildi.

Doğal kaynakların korunması, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, yerel kültürün desteklenmesi ve sosyal sorumluluk başlıklarını içeren programda, birinci aşamada 14, ikinci aşamada 29, tam sertifikasyon aşamasında ise 42 kriter esas alınıyor.

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GSTC tarafından akredite edilmiş denetim kuruluşlarının değerlendirme ve doğrulama süreçlerinden geçen tesis, programın üçüncü aşamasındaki sertifikayı almaya hak kazandı.

4 yıldızlı termal otel statüsünde hizmet veriyor

İhlas Kuzuluk Termal Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda Mart 2024'te 4 yıldızlı termal otel statüsü kazandı.

Tesis, sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında doğal kaynakların korunması, kaynakların verimli kullanılması ve yerel ekonominin desteklenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.