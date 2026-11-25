Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, Dikmen Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, Dikmen Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya kuvvetli yağışın etkisinden çıkıp soğuk havaya büründü. Dün gece saatlerinde Hendek ilçesinin ilçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görüldü. Gece saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde karla kaplanan yaylada güzel manzaralar oluştu.
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