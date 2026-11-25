Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında mülki idare amirliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararnameyle Sakarya Valisi Rahmi Doğan içişleri Bakanlığı emrine alındı. Doğan'ın yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Sakarya Valisi olarak atandı.

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