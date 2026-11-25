Sakarya'da yılın 10 ayında üretilen 181 bin 258 aracın 120 bin 237'si ihraç edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-ekim döneminde 3 milyar 674 milyon 728 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 10 ayda üretilen 1 milyon 109 bin 736 taşıtın 789 bin 879'u yurt dışına gönderildi.

Sakarya'dan ise ocak-ekim döneminde üretilen 181 bin 258 aracın yüzde 66,33'üne denk gelen 120 bin 237'si ihraç edildi.

Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 16,33'ünü, ihracatının ise yüzde 15,22'sini gerçekleştiren Sakarya, 10 ayda üretilen her 10 araçtan 6'sını yurt dışına gönderdi.

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- Toyota üretim ve ihracatta lider konumda

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın 10 ayında 160 bin 154 otomobil, 1152 küçük kamyon, 51 kamyonet, 1592 otobüs, 1676 midibüs ve 16 bin 633 traktörden oluşan 181 bin 258 araç üretildi. Böylece kentte günde ortalama 596 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-ekim döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 160 bin 154 araçtan 108 bin 345'ini yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 4 bin 471 araç üretti, 1751'ini ihraç etti.

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Aynı dönemde 16 bin 633 traktör üreten TürkTraktör, bunların 10 bin 141'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.