Yüzünde darp izlerini andıran makyajla sokakta ağlayan kadını gören vatandaşlar, kayıtsız kalmayarak yardımına koştu. Tanımadıkları kadının yanına gidip ne olduğunu soran ve yardımcı olmaya çalışan vatandaşların duyarlılığı kameralara yansıdı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Serdivan Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında, yüzüne darp izlerini andıran makyaj yapılan bir kadın sokakta ağlamaya başladı. Kadını gören vatandaşlar, yaşadığı durumu anlamak için yanına yaklaşarak ne olduğunu sordu. Bazı vatandaşlar kadına yardımcı olmaya çalışırken, ortaya çıkan görüntüler toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Tanımadıkları bir insanın yaşadığı zorluğu fark ederek harekete geçen vatandaşların sergilediği yaklaşım, çalışmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı. Sosyal sorumluluk projesiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulması ve şiddet mağdurlarına karşı duyarsız kalınmaması mesajı verildi.