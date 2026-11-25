AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanlığınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradelerini ortaya koymak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek mesele olmadığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel sorundur. Elbette yetişme biçimi, eğitime erişim, her türlü bağımlılık ve şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesi, şiddet riskini artıran önemli unsurlardır. Şiddeti yalnızca bunlarla açıklamak veya sebepleri bunlara indirgemek mümkün değildir. Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

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Çetin, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını, bu tablonun, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını, bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu gösterdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim." ifadesini hatırlatan Çetin, "Bu anlayışla AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Çetin, hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attıklarını aktararak, kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Her kadının insan onuruna yakışır hayat sürme hakkının bulunduğunu belirten Çetin, "Hedefimiz, kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı, emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.