Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, saha ziyaretleri kapsamında Yazlık Katlı Kavşağı Projesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Büyükşehir Hizmet Binası, Donatım'daki yol genişletme çalışması ve AFA projelerini yerinde inceleyen Başkan Alemdar'ın son durağı Yazlık Katlı Kavşağı oldu. Köprü ayaklarının imalatlarına başlanan şantiyede yetkililerden bilgi alan Alemdar, tamamlanan deplaseler ile çevre düzenine ilişkin son aşamaları yerinde gözlemledi.

Son durumu aktardı

Şantiyedeki teknik çalışmalara dair detayları da aktaran Alemdar, "Projemizde şu anda altyapı deplaselerinin bittiği bölgelerde zemin iyileştirme ve temel kazılarına başlandı. Zemin iyileştirmesi kapsamında fore kazık imalatı da devam ediyor. Araç menfezi olarak hizmet verecek olan köprünün temel ve perde imalatları tamamlanarak tabliye donatı ve kalıp imalatlarına başlandı. Yaya alt geçidinde 1. kısım tamamlandı. Proje kapsamında artgerme köprüsünün ayaklarından birisinin altında bulunan zemin iyileştirmelerinin bir hafta içerisinde tamamlanması sonrası temel imalatına başlanacak" dedi.

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Raylı sistem ve metrobüs hatlarıyla bağlantılı olacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut durumda 7 kollu hemzemin dönel kavşak olarak hizmet veren Yazlık Kavşağı, farklı seviyeli katlı kavşak modeline dönüştürülecek. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan gelen araçlar Yazlık Caddesi yönünde, Çevreyolu Caddesi'nden gelen araçlar ise Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönünde sapmadan kesintisiz ilerleyebilecek. Kavşak ayrıca raylı sistem ve metrobüs hatlarıyla da bağlantılı şekilde düzenlenerek şehrin farklı ulaşım araçlarının buluştuğu bir merkez haline getirilecek.