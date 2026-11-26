Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tavukların bulunduğu alana giren köpek, hayvanlara saldırmaya başladı. Tavukları birer birer yakalayan köpek, 13 tavuğu boğarak telef etti. Köpek daha sonrasında çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin tavukların bulunduğu alana girmesi, hayvanlara saldırması ve ardından çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaşması yer aldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavukların bulunduğu alana giren köpek, 13 tavuğu boğarak telef etti. Tavuklara saldıran köpek, daha sonra çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.