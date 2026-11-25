Sakarya'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 25.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
D-650 kara yolu Bilecik istikameti ilçe girişi mevkisinde gece saatlerinde M.K. idaresindeki 37 PD 480 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye çarptı.
Kazada S.Y. yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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