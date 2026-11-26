SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, ilçe belediyesine ait hayvan barınağında 20 köpeğin öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynarca ilçesinde, ilçe belediyesine ait hayvan barınağında ölen köpeklerin görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Paylaşımlar üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sakarya Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edilmiştir. Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiasına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, ölen her bir hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler Kaynarca Kaymakamlığınca başlatılmıştır.”