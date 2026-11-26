BARINAK BOŞALTILIYOR

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, belediyeye ait geçici hayvan barındırma istasyonunda 20 köpeğin ölmesinin ardından tesiste bulunan 334 köpeğin başka bir bakımevine nakledilmesine karar verildi. Tahliye sırasında hayvanseverler ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Bazı hayvanseverler, tesisin çevresindeki telleri sökerek köpekleri serbest bıraktı. Olayla ilgili tesisteki sorumlu veteriner hekim ve 2 barınak çalışanı gözaltına alındı. Ölen hayvanlar ekipler tarafından gömüldü.