Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda sağlıklı ve küpeli köpeklerin doğal yaşam alanlarına yönlendirildiği, hasta, yavru ve emziren köpeklerin yavrularıyla rehabilitasyon merkezinin ihtiyaçlarına uygun bölümlerine alındığı bilgisine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Valiliğin, istasyondaki hayvanların hızlı şekilde tahliyesi ve nakliyesinin gerçekleştirilmesi konusunda karar verdiği kaydedildi.

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