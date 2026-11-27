Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yağmur suyu hatlarına ek yük oluşturan 7 kilometrelik sulama kanalları temizleniyor.

Adapazarı ilçesi Poyrazlar Mahallesi’nden Çamyolu Mahallesi’ne kadar uzanan ve içerisinde biriken atık maddeler nedeniyle yatağından taşan 7 kilometrelik sulama kanalına ekiplerce müdahale edildi. Su iletimini sağlıklı şekilde sağlayamadığı için yağmur suyu hatlarına ekstra yük bindiren kanalda, SASKİ, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Adapazarı Belediyesi iş birliğiyle temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kanal içerisinde biriken ve suyun akışını engelleyen maddeler ile kanal suyunun yağmur suyu hattına karışmasına yol açan etkenler bölgeden kaldırılıyor. Özellikle yoğun yağışlarda yağmur suyu hattının taşıdığı yükün artması nedeniyle Güneşler, Rüstemler ve çevre mahallelerde meydana gelen su birikintilerinin, kanalın temizlenip su akışının düzenlenmesiyle birlikte önlenmesi hedefleniyor.