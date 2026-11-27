Sakarya'da Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları Mutfak Atölyesi'nde kursiyerlere yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimde şehrin yöresel yemekleri hazırlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Farklı mutfak kültürlerini tanıtmak ve kursiyerlerin mutfak becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim programında, Sakarya'ya özgü geleneksel tariflere yer verildi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin'in de katıldığı etkinlikte kursiyerler; Geyve ayvasıyla yapılan ayva dolması, kabak tatlısı, Çerkes tavuğu, pırasalı Arnavut böreği ve karalahana çorbasının yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi.

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"Sakarya'nın mutfak kültürüne özel bir menü hazırladık"

Eğitim içeriğine ilişkin bilgi veren SAMEK Mutfak Atölyesi Eğitmeni Derya Yıldız, "Atölyemizde Sakarya mutfağı, dünya mutfağı, çay saati ve gün menüleri üzerine eğitimler veriyorum. Sakarya mutfağı dersimizde Arnavut mutfağından Arnavut böreği, Çerkes mutfağından Çerkes tavuğu, Geyve mutfağından ayva dolması, Karadeniz mutfağından karalahana çorbası ve Sakarya'nın meşhur kabak tatlısını hazırladık. Sakarya, farklı göçmen kültürlerinin zenginleştirdiği bir mutfağa sahip olduğu için böyle bir menü oluşturduk. Kurslarımız yoğun katılımla haftanın beş günü devam ediyor. Katılmak isteyen tüm kadınları kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

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"SAMEK'e ve Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz"

Atölye çalışmalarına katılan kursiyer Selma Yerli ise "SAMEK Mutfak Atölyesi'nde birbirinden güzel yemekler hazırladık. Bizlere bu imkânı sunan SAMEK'e ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.