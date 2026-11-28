Sakarya’da jandarma ve polis ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda, eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırarak fuhşa zorladıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Karasu ilçesinde 12’si polis, 1’i jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 13 eğlence işletmesinde; Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren ve ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınların maddi kazanç sağlamak amacıyla konsomatris veya oryantal olarak zorla çalıştırıldığı ve müşterilerle cinsel ilişkiye girmeleri yönünde baskıya maruz bırakıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 şüpheliye yönelik 2 iş yeri, 1 pansiyon ve 6 konutta adli arama, 11 iş yerinde ise önleme araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, balistik yelek, 5 Özbekistan somu banknot, 4 cep telefonu ve 5 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor. Öte yandan işletmelerde tespit edilen 19 yabancı uyruklu kadından 6’sının vize süresini ihlal ettiği belirlenerek haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.