M.Ö. ve D.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y, E.Ç, G.M, E.Ö, A.S, A.D, Ö.G, H.T, S.A. ve E.Ç. tutuklandı, M.Ş. ve G.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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