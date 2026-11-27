Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Adapazarı, Erenler, Akyazı, Hendek, Ferizli ve Karasu ilçelerinde düzenlenen 12 ayrı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 1 kilo 653 gram uyuşturucu, 26 kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 90 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y, E.Ç, G.M, E.Ö, A.S, A.D, Ö.G, H.T, S.A. ve E.Ç. tutuklandı, M.Ş. ve G.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
M.Ö. ve D.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.