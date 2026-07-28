Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da yaklaşık 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya'da yaklaşık 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Sakarya'da yaklaşık 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlının evinde yapılan aramada 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu, 125 mililitre aseton, sentetik ecza, 3 fişek ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Motosiklet kazası sanıldı, cinayet çıktı: 30 yaşındaki genç hayatını kaybet...
        Motosiklet kazası sanıldı, cinayet çıktı: 30 yaşındaki genç hayatını kaybet...
        Motosikletle kazasında yaralandığı sanılan kişi, tabancayla vurulmuş
        Motosikletle kazasında yaralandığı sanılan kişi, tabancayla vurulmuş
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Tabanca ile oynarken kazara arkadaşını vuran 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Tabanca ile oynarken kazara arkadaşını vuran 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne günlük 80 bin metreküp su takviyesi
        Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne günlük 80 bin metreküp su takviyesi
        Sakarya'da "Bir Tır Mutluluk" yaz boyu ilçe ilçe dolaşacak
        Sakarya'da "Bir Tır Mutluluk" yaz boyu ilçe ilçe dolaşacak