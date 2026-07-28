Sakarya'da yaklaşık 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlının evinde yapılan aramada 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu, 125 mililitre aseton, sentetik ecza, 3 fişek ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.