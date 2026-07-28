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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince şehirlerarası otobüs terminalinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince şehirlerarası otobüs terminalinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

        Belediye'den yapılan açıklamaya göre, terminal genelinde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi, giriş kapıları da otomatik kapılarla değiştirilerek kullanım kolaylığı sağlandı.

        Vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve konforlu ortamda seyahat edebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla terminal, günlük yolcu yoğunluğuna hazır hale getirildi.

        - "Bir Tır Mutluluk" yaz boyunca kenti dolaşacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca 28 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde hayata geçirilecek "Bir Tır Mutluluk" mobil etkinlik tırı ilçeleri dolaşacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programlarda, animasyon gösterileri, film gösterimleri, sürpriz etkinlikler ve ikramların yer alacak.

        Programın takvimi şu şekilde:

        "28 ve 31 Temmuz: Söğütlü, 29-30 Temmuz: Ferizli, 1-2 Ağustos: Karasu, 3-4 Ağustos: Kocaali, 5-6 Ağustos: Kaynarca, 7 Ağustos: Arifiye, 8 Ağustos: Karaman, 9 Ağustos: Korucuk, 10-11-12 Ağustos: Sapanca, 13 Ağustos: Karapürçek, 14-15 Ağustos: Erenler, 17-18-19 Ağustos: Akyazı, 20-21-22 Ağustos: Hendek, 24-25 Ağustos: Geyve, 26-27-28 Ağustos: Pamukova ve 29 Ağustos: Taraklı."

        - SUBÜ ile Azerbaycanlı eğitim kurumu arasında işbirliği protokolü

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Azerbaycan Zaqatala Devlet İdareetme ve Teknoloji Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Zaqatala Devlet İdareetme ve Teknoloji Koleji Müdürü Dürre Hacıyeva tarafından imzalanan protokolle iki kurumun eğitim profilleri ve kurumsal kapasitelerinin birbirini tamamladığı alanlarda, mesleki eğitim, uygulamalı yükseköğretim, tarım, teknoloji, işletme, dijital dönüşüm, uygulamalı eğitim ve bölgesel kalkınma konularına odaklanılacak.

        Erasmus+, TÜBİTAK ve karşılıklı olarak ilgili diğer fon programları kapsamında ortak eğitim kaynaklarının hazırlanması, uygulamalı araştırma çıktıları üretilmesi ve proje başvurularının yapılması sağlanacak ve 3 yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, her iki kurumun akademik kuralları ve mevcut kaynakları çerçevesinde yürütülecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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