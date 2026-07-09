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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, amatör spor ve sporculara desteğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, amatör spor ve sporculara desteğini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir, son 2 yılda amatör spora ve sporcuya katkı sunmak için yeni tesisler, kompleksler ve salonlar kazandırıyor.

        Kentin dört bir yanında 17 futbol, basketbol, voleybol sahası inşa eden Büyükşehir, mevcut sahaların da yenilenmesi için çalışma yürütüyor.


        Bu kapsamda Kazımpaşa'ya FIFA standartlarında tesis kazandıran, yine aynı standartlarda amatör spor müsabakalarını ağırlayabilecek şekilde yenilenen Sapanca Kurtköy Spor Tesisi'nde işleme başlayan Büyükşehir, bu kez Harmanlıkspor'un sahasını yeniliyor.

        Mevcut saha zemini tamamen kaldırılan Harmanlıkspor'un sporcuların daha güvenli ve konforlu şartlarda antrenman yapabilmesi için modern ve dayanıklı sentetik çim zemin yerleştirilecek.


        - Serdivan'da Yaz Okulu başlıyor


        Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, Yaz Okulu Programıyla yeni dönemine başlıyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3-14 yaş grubuna yönelik hazırlanan programın kayıtları 10 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Başvurular "serdivan.bel.tr/app" internet adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.


        Yaz Okulu'nun açılış programı 13 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.


        Açılış kapsamında yıl boyunca hazırlanan eserlerin yer aldığı Yıl Sonu Resim Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak, 4-14 yaş grubu çocuklar için "Alvin ve Sincaplar" film gösterimi gerçekleştirilecek.


        Yaz Okulu kapsamında hazırlanan atölye programında temmuz ayı boyunca salıdan cumaya kadar devam edecek. 3-5 yaş grubu çocuklar için ilk hafta pastel ve akrilik boya, ayçiçeği, ebeveyn-çocuk ve sünger baskı atölyeleri düzenlenecek.

        6-14 yaş grubu öğrenciler için ise karakter tasarım, Kur'an-ı Kerim, mozaik, sulu boya ile değerler atölyeleri gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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