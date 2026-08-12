Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ferizli Kaymakamlığı, Ferizli Belediyesi ve Ferizli Muhtarlar Derneğince Türk Kızılay Kan Toplama Merkezinde kampanya gerçekleştirildi,

Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, kurumların amirleri ve personelleri, muhtarlar ile vatandaşlar kampanyaya destek verdi.

- SUBÜ Nehir Teknokent'te ikinci etaba geçildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde inşaatı devam eden Nehir Teknokent'te ikinci etaba geçildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları incelediği ve gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

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Binanın toplam 7 bin 200 metrekare kapalı alanda, 100'ün üzerinde AR-GE ve girişimci firmaya hizmet sunacağı aktarılan açıklamada, otonom ve alternatif enerjili araçlar, endüstriyel yapay zeka, mekatronik ve makine imalatı, tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri, savunma sanayi ve yenilenebilir enerji gibi tematik alanlara odaklanacak Nehir Teknokent'te yer almak isteyen firmalardan ön talepler toplanmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbıyık, yeni binanın betonarme imatlarının tamamlandığını, ikinci etap çalışmalarına geçildiğini ve kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik metal profil ve levha uygulamalarının devam ettiğini bildirdi.

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İkinci etap kapsamında elektirik ve mekanik tesisat işleri, cephe imalatları ve diğer ince inşaat çalışmalarının yer aldığına değinen Sarıbıyık, "İnşallah yıl sonuna kadar inşaat sürecinin önemli kısmını tamamlayarak Nehir Teknokent'i yeni yılda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Burada üniversite-sanayi işbirliğini daha da güçlendirecek, AR-GE ve girişimcilik faaliyetlerine önemli katkılar sunacak ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.