Sakarya'da düzenlenecek peyzaj ve süs bitkiciliği fuarı 150 firmayı ağırlayacak

Sakarya'da, 9-12 Eylül'de 9. PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı düzenlenecek.

Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üretimin önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Alemdar, süs bitkiciliği sektörünün yanında olduklarını, şehrin dinamiklerinin üretim noktasındaki bilgi ve becerilerini sahaya yansıtmaya çalıştığını belirterek, "Üretmezsek başkalarına muhtaç oluruz, eksik kalırız ancak üretmek de yeterli değil, ürettiğimizi satmak, pazar bulmak zorundayız." dedi.

REKLAM

Bu fuarları daha düzenli ve belli aralıklarla çeşitlendirerek düzenlemeye gayret ettiklerinde şehrin daha farklı noktaya geleceğini dile getiren Alemdar, her gün alt ve üst yapısıyla değişen kentin, kendi kendine yaşayan şehir olmaktan çıkarıp önce ulusal, ardından uluslararası anlamda çekim merkezi olmasına gayret ettiklerini anlattı.

Alemdar, fuarın yurt içinden ve dışından katılımcılarla renkleneceğini umut ettiğini ifade ederek, "Fuarın, Sapanca Gölü'müzün güzelliklerini de milletimize sunmaya çalıştığımız bu süreçte çok daha fazla ilgi göreceğine inanıyorum. 6 kilometresini bitirdiğimiz sahil bandından misafirlerimiz bir uçtan bir uca yürümeye başladı. Yürümeye başladığında karşıda fuarı görünce mutlu olacağına inanıyorum. Üretim yapan firmalarımız, kooperatiflerimiz, birliklerimiz mutlaka üretimini çeşitlendirerek bu fuarlara daha güçlü girmeli, fuar sezonundan sonra da dışarıya açılmalı. Bize düşen bir şey varsa yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

REKLAM

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da bu sektörde yıllardır üretimde önemli pozisyonda bulunan kentte uzun zamandır devam ettirilen fuarın, pazarlama anlamında şehri ön plana çıkardığını söyledi.

Sektörün yıl boyu fuarı beklediğini aktaran Altuğ, emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuar Proje Müdürü Sude Bayrak'ın da konuşma yaptığı programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, bazı ilçe belediye başkanları, bürokratlar, sektör temsilcileri katıldı.

REKLAM

- Fuarda 150 firma yer alacak

Sapanca ilçesinde "Yenilikleri keşfet" mottosuyla 9-12 Eylül'de 60 bin metrekarelik açık alanda gerçekleştirilecek organizasyonda, 150 firma yer alacak.

Türkiye ve çeşitli ülkelerden 25 binden fazla ziyaretçi beklenen fuarın, 25 farklı ülkeden gelecek nitelikli alım heyetlerini yerli üreticilerle buluşturarak hem şehir ekonomisine hem de ülke ihracatına katkı sağlaması bekleniyor.