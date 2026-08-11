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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ve kurum bürokratlarının adı kullanılarak "cami yardımı" bahanesiyle para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ve kurum bürokratlarının adı kullanılarak "cami yardımı" bahanesiyle para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin adı kullanılarak "camilere yardım amacıyla para topluyoruz" bahanesiyle nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin kendilerine ulaştığı kaydedildi.

        Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından konunun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildiği ve yasal sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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