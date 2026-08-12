Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 11 akademik personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 11 akademik personel alımı yapacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 11 akademik personel alımı yapacak.
Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler fakülteleri ile Pamukova Meslek Yüksekokulu'nda görev yapmak üzere personel alım ilanına çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "İlanla, 3 profesör, 5 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebilecek." ifadelerine yer verildi.
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